Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале объяснил, какая сейчас ситуация вокруг Бахмута. По его словам, командование российских оккупационных войск перешло к несколько иному сценарию по захвату города.

Коваленко подчеркнул, что окружение Бахмута с юга и перерезание Т0504 для оккупантов имеет ключевое значение по уменьшению снабжения Бахмута. И этой задачей сейчас заняты уже не столько ЧВК "Вагнер", сколько вытесняющие их десантники.

"От Клещеевки до Бахмута 3 километра по открытому пространству, вдоль и поперёк простреливаемому не только артиллерией ВСУ. То есть, чтобы преодолеть это расстояние от села, которое ещё вопрос займут ли недобитки "Вагнера" и десантные чмони, нужно положить тысячу другую и более. Что же до Ивановского то данное направление даже логичнее звучит, поскольку перерезание логистических артерий является приоритетом для РОВ и пока поддерживается МТО Бахмута по трасам Т0504 и даже О0506 через Часов Яр, ни о каком отходе ВСУ из города речи идти не может", — пишет эксперт.

Но от Клещеевки до Ивановского 4 километра по открытому пространству.

"То есть, очевидная мясорубка для которой необходим весьма и весьма многочисленный ресурс леммингов. Но его в настоящее время - нет. В итоге, вся рефлексия с Клещеевки на 0504 сдулась. У оккупантов была сумрачная надежда на рывок с района Ягодного к 0506, но и тут нюанс... Опять 4 км полей, заминированных, да с ВОПами к Хрому и самой дороге. То есть, что с юга, что с севера, как-то всё из рук вон плохо!", — добавил Александр Коваленко.

Он также отметил ещё один важный момент: возле Бахмута россиянам не хватает артиллерии и миномётов.

"Но это если говорить о широком фронте. И вот, оккупанты сами же сделали одолжение ВСУ, развернув атаки по узкому фронту, в надежде перерезать 0504 и 0506. И теперь арта повысила эффективность утилизации чмонь. Не исключено, что российские оккупанты осознали патовость своей рефлексии и сейчас стали наращивать активность на штурме самого города, а не окружении. Но, как вы догадались и тут есть некий нюанс. У РОВ традиционно всё плохо с боями в городских условиях", — уверен военный обозреватель.

Напомним, ранее стало известно, что россияне изменили тактику в районе Бахмута.

Также сообщалось, что у Валерия Залужного спрогнозировали, когда может закончиться война.

Кроме того, Politeka.net писала об украинском артисте, который сбежал из страны и заявил, что реализовует свое право на хорошую жизнь.