В эти минуты в Киеве прощаются с погибшим командиром батальона 67-й бригады, Героем Украины, легендарным Дмитрием Коцюбайло Да Винчи.

Дмитрию было всего 27 лет, пишет Politeka.net.

«Командир «Волков Да Винчи» погиб с оружием в руках, первым уходя в бой. Жил и погиб как Герой, — говорят побратимы Коцюбайло, добавив, что он был для них лучшим командиром, побратимом и лидером.

Воздать честь погибшему Герою пришли также сотни людей. Среди них и президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер Финляндии Санна Марин.

Панихида проходит в Михайловском соборе, простятся с Героем на Майдане Незалежности.

Дмитрия похоронят на одном из кладбищ Киева.

Напомним, «Да Винчи» погиб 7 марта в окрестностях Бахмута. Осколок вражеского снаряда попал ему в шею.

В 2021 году Дмитрию было присвоено звание Героя Украины.

«Вечная память Герою. Ушел из жизни лучший воин лучшей страны. Соболезнование родным. Никогда не простим»,

«Запорожье грустит. Вечная память герою!», «Вечная память Герою Украины! К сожалению, Герои умирают! Искренние соболезнования родным»,

«Боль, слезы, отчаяние»,

«Боже, храни украинских воинов! Нас покидают самые лучшие. Кто будет восстанавливать Украину после Победы? О Героях уже нужно создавать фильмы и писать саги. Спасибо, Да Винчи за борьбу и защиту!»,

«Плачу за Да Винчи, плачу о Ратушном, плачу о Руфе, плачу о всех, кто положил жизнь в борьбе с проклятым врагом!»,

«Вечная память. Не покидает чувство, что знакома лично… так больно. Даже не успел пожить, детей родить… какие бы у них с женой были бы дети… какие гены. Лучшие украинцы идут на небо так преждевременно», - оплакивают Героя украинцы.

Ранее с Дмитрием прощались в его родном селе Бовшев Ивано-Франковской области. Люди массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего

Напомним, ранее очевидцы гибели Дмитрия рассказали, как это произошло.

Также знавшие Дмитрия лично рассказали, каким он был.