Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в столицу Молдовы Кишинёв пророссийские силы свозят людей на очередной антиправительственный митинг.
"Свозят со всей Молдовы... Странно, а, что, собрать митинг в самом Кишинёве людей не хватило? Пришлось везти из пророссийских анклавов? Полиция автобусы с "протестующими" тормозит на подъезде к столице, те в свою очередь перекрывают дороги. Кстати, в глаза бросается интересный возрастной срез. Среди "протестующих" в основном пенсионного возраста контингент, но так же присутствуют и спортивного вида особи", — пишет эксперт.
Кроме того, 12 марта пограничная полиция Молдовы сообщила о задержании "вагнеровца". Мужчину задержали в аэропорту Кишинева сразу после прибытия. В ходе уточнения информации у него нашли военный билет и выяснили, что он является членом ЧВК "Вагнер". Из какой страны он прилетел в Молдову - не сообщается, однако пограничники развернули его и отправили обратно.
"В целом, то о чём я регулярно предупреждал - в Молдову, в гражданском, уже давно свозят российских боевиков. Сколько таких "туристов" просочились и осели с 2022?", — подчеркнул Александр Коваленко.
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