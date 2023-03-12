Рф продолжает расшатывать ситуацию в Молдове, устраивая антиправительственные митинги и стягивая в страну своих боевиков.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в столицу Молдовы Кишинёв пророссийские силы свозят людей на очередной антиправительственный митинг.

"Свозят со всей Молдовы... Странно, а, что, собрать митинг в самом Кишинёве людей не хватило? Пришлось везти из пророссийских анклавов? Полиция автобусы с "протестующими" тормозит на подъезде к столице, те в свою очередь перекрывают дороги. Кстати, в глаза бросается интересный возрастной срез. Среди "протестующих" в основном пенсионного возраста контингент, но так же присутствуют и спортивного вида особи", — пишет эксперт.

Кроме того, 12 марта пограничная полиция Молдовы сообщила о задержании "вагнеровца". Мужчину задержали в аэропорту Кишинева сразу после прибытия. В ходе уточнения информации у него нашли военный билет и выяснили, что он является членом ЧВК "Вагнер". Из какой страны он прилетел в Молдову - не сообщается, однако пограничники развернули его и отправили обратно.

"В целом, то о чём я регулярно предупреждал - в Молдову, в гражданском, уже давно свозят российских боевиков. Сколько таких "туристов" просочились и осели с 2022?", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, боец ​​ВСУ сообщил хорошие новости из Бахмута.

Также сообщалось, что мама павшего защитника исполнила мечту сына.

Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.