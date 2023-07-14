Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

«Я никогда не ставила себе задачу сосчитать, сколько у нас отдельно работ, посвященных авангарду, потому что театр – это синтетическое искусство, и ценность коллекции состоит в том, что это комплекс, что все эти предметы связаны. Авангардные памятки – это эскизы костюмов и декораций, но это тоже макеты», - рассказывает Татьяна Руденко.

А макеты у авангардистов, отмечает она, просто потрясающие. В частности, гостья программы говорит о Вадиме Меллере, которого можно назвать художником №1 театрального авангарда Украины, потому что его макеты, его дизайн – это инсталляция, то есть он и архитектор, и живописец, прекрасно чувствовавший пространство.

В то же время она отмечает, что после 1930-х годов наши художники не могли вывозить свои произведения заграницу и сотрудничать с зарубежными учреждениями, это действительно их изолировало, авангард не мог развиваться свободно, но сейчас они открыты для мира и повсеместно получают признание. В частности, гостья программы рассказывает о выставке «В эпицентре бури», которая имела безумный успех в Мадриде, даже кураторка сразу признала произведения Меллера фантастическими.

«Никто не мог остаться в стороне от театрального авангарда, потому что это такие образы, которые тебя цепляют, яркие. И такая же история сейчас в Кельне была, реставратор так нас благодарил, что мы для него открыли художника Меллера», - подчеркивает Татьяна Руденко.

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