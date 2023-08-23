Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

«Музейщики действительно удивительные люди. Мы же понимаем, что все имели примерно одинаковый стресс в эту ночь и этот день, когда начиналось полномасштабное вторжение, но музейщики все начали паковать самые ценные предметы. И наш музей не был исключением, также всю коллекцию археологии и весь Музей истории Киева сразу упаковали, началась работа над эвакуацией», - рассказывает Диана Попова.

По словам гостьи программы, на должность генерального директора ее назначили почти год назад, 30 августа, но тогда в Музейно-выставочном центре не было фондов, которые касались Музея истории города Киева, поэтому музейщики оперировали современным искусством.

В частности, отмечает директорка, их музей поддержал Мариуполь двумя проектами – «Мариуполь, где ты?» и «Фильтрация». По ее словам, у нее до сих пор идут мурашки по коже от этого, проекты дали возможность хоть немного понять ту боль, которую чувствовали люди, проходившие через этот ужас только потому, чтобы иметь право быть украинцем на своей земле. К тому же, добавляет гостья программы, ужас фильтрации переживали только люди, которые хотели выйти из Мариуполя в сторону Украины, а в россию был свободный переход.

«Я видела кучу плакавших людей, поэтому это важно, если удается передать катарсис, через слезы происходит очищение, понимание. И это важно, поэтому наш музей выполняет еще такую важную просветительскую функцию, не только художественную. Но языком искусства очень многое можно сказать о том, что трудно выразить словами», - объясняет Диана Попова.

Как сообщала Politeka, Артеменко объяснила, в чем сложность эвакуации произведений искусства во время полномасштабной войны.

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