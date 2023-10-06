5 октября состоялось первое публичное обсуждение вопроса об изменениях в Концепцию реформирования системы государственного надзора в сфере защиты окружающей среды по инициативе Минсреды.

В обсуждении приняли участие более 100 участников, среди которых были представители общественных организаций, юристы, ученые-экологи, представители бизнес-сообщества и другие.

Тем не менее, участники обсуждения выразили откровенное возмущение и предоставили обоснованные возражения относительно предложенных Минздравом изменений. Согласно их выводам, предлагаемые изменения ограничиваются только буквальным изменением названия органа системы государственного надзора без изменений в нормативно-правовых актах, регулирующих функционирование этой системы и имплементации европейского законодательства.

Участники обсуждения выразили опасения, что такие предложенные косметические изменения не будут способствовать улучшению состояния окружающей среды и не обеспечат более эффективный контроль за соблюдением экологических норм и стандартов. Многие призывали к более радикальным и фундаментальным изменениям в сфере защиты окружающей среды и развития нормативного базиса для обеспечения экологической безопасности.

В свою очередь, Людмила Цыганок, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW, выразила удивление, что подобная идея вообще пришла в головы чиновников по непонятным причинам во время войны.

"Глазам не верю, что в условиях сегодняшнего дня, появляется неожиданно такая идея у Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и ее сегодня обсуждали – уничтожить единый законный уполномоченный орган на проведение осмотра (обследования) мест причинения вреда окружающей среде в результате чрезвычайных ситуаций, событий, вооруженной агрессии российской федерации и начисления ущерба, нанесенного нашей окружающей среде, это уже не просто негосударственная позиция, а похоже на подыгрывание врагу! скоро увидим колоссальную новую волну внутренней миграции из-за водного кризиса - и война, как и изменения климата, эту ситуацию лишь ускоряют и углубляют.за которую льется реками кровь, должна знать – экологический контроль нуждается в немедленной реформе!", - подчеркнула Людмила Цыганок.



Людмила Цыганок, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW





Поэтому предложенная реформа от Минсреды больше похожа на имитацию деятельности, под которую нужно снова будет выделить гигантские средства, которые сегодня крайне необходимы для нашей победы. Ранее украинский политик и общественный деятель Николай Томенко подчеркнул, что «важный властный экологический институт Украины сейчас превратили в Министерство бессмысленных и ненужных дел и коррупции».