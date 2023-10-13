Чиновников попросили прекратить уничтожать то, в чем они не разбираются.

Многих сотрудников Государственной экологической инспекции очень возмутил тот факт, что чиновники из Минсреды предложили "реформировать" их орган путем переименования.

Люди, которые сейчас защищают Украину на фронте и являются одновременно сотрудником Госэкоинспекции, не понимают, как можно подвергать сомнению их долгие годы работы по охране окружающей среды.

Инспектор Госэкоинспекции Центрального округа Юрий Мулько записал обращения к чиновникам, которые из своих "высоких кабинетов" не видят или даже не хотят видеть настоящие реалии жизни.

"Я 24 февраля 2022 года покинул теплый кабинет и больше года защищал Родину на Луганском и Донецком направлении. 5 мая 2023 года уволен в запас, после увольнения вернулся на свою работу в Госэкоинспекцию Центрального округа. Однако, к большому сожалению, большинство моих коллег уже покинули работу из-за низкой заработной платы. Кто остался, работает на энтузиазме. Несмотря на что, Госэкоинспекция на миллионы гривен пополняет бюджет Украины", — заявил Юрий Мулько.







Юрий Мулько, фото: Facebook





После небольшого отрезка из своей биографии Юрий Мулько решил озвучить позицию по поводу нового "реформирования" от народных депутатов.

"Ознакомившись с распоряжением Кабинета министров (о реформировании Госэкоинспекции) я не только удивился, но еще и ужаснулся. Готовили его, мягко говоря, совсем некомпетентные личности. Начиная реформы, попробуйте посоветоваться с нами на местах. Или перестаньте реформировать то, в чем не знаете, перестаньте уничтожать то, что работает. Лучше подумайте, как поощрить дальше работающих преданных охранников природы, которые в отличие от вас любят и уважают окружающую среду. Слава Украине!", - отметил Юрий Мулько.