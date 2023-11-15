Журналист Эдуард Глеза сообщил, что на следующий год в бюджете предусмотрено существенное повышение выплат народным депутатам.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Выплаты политикам зависят от размера прожиточного минимума, а в следующем году его планируют увеличить, соответственно вырастет и зарплата депутатов. Но все равно этот пазл не складывается. «Голая» зарплата депутата составляет 10 прожиточных минимумов, то есть в этом году это 26 840 гривен», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, в следующем году прожиточный минимум планируют поднять до 3028 гривен, и оплата труда депутатов соответственно должна составлять 30 280 гривен. Как отметил Эдуард Глеза, также следует учитывать надбавки за интенсивность труда, а это может быть 100% оклада.

«Однако сколько составляет реальный заработок каждого из депутатов и насколько интенсивно они работали, остается неизвестным для широкой общественности. Но если в среднем 946 миллионов разделить на 403 депутата, то выходит, что практически каждый депутат в среднем может за год получить более 2 миллионов 300 тысяч гривен зарплаты», - сообщил Эдуард Глеза.

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