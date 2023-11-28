24 ноября в Киеве прошел второй круглый стол из серии мероприятий «Путь к Победе», где эксперты рассказали, как объединить украинское общество и противостоять его расколу.

Об этом Олесь Доний рассказал на своем канале.

«Второй круглый стол, который организовали две коалиции общественных организаций «За трансформацию Украины» и «Украина победит», посвящен единству общества и единству общества и власти», - сообщает Олесь Доний.

Как отмечает идеолог, этот круглый стол так и называется – «Как объединить общество?». По его словам, участники мероприятия обсудили проблему того, где у нас действительно есть внутренняя дискуссия, а где на самом деле противостояние и раскол, что очень выгодно россиянам, поэтому, соответственно, как этому и противостоять.

«Если каждый, имея свой ресурс, влияние, возможности, начнет где-то вокруг себя менять пространство, заявлять о проблемах и путях решения, и делать, показывать результат, то это людей мотивирует и тогда доверие к власти, обществу и политике придет. Потому что очень много говорят, давайте что-то делать», – объясняет социальный предприниматель Маргарита Сичкар.

По мнению президента Ассоциации налогоплательщиков Украины Григола Катамадзе, как бы ни было трудно, но все же нужно делать шаги навстречу. Попутно он также поблагодарил представителей законодательной власти за столом, за то, что они инициировали это мероприятие, и отметил, что власть их обязательно услышит.

Как сообщала Politeka, Тишкевич объяснил, что ни одна из башен кремля не сможет самостоятельно удерживать всю полноту власти, поэтому они будут договариваться, кто будет новым путиным.

Также Politeka писала о том, что 20 ноября в Киеве состоялся первый круглый стол из серии мероприятий «Путь к Победе», во время которого эксперты рассказали, что нужно для победы Украины.





