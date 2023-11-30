Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что теперь в Украине будут вычислять фиктивные браки для выезда за границу.

Об этом она рассказала на своем канале.

«И вот выдали новый законопроект, где планируют сужение круга лиц, которые имеют право на отсрочку по уходу за инвалидами первой и второй группы. И если раньше такую отсрочку могли получить те, кто ухаживал за родителями супруги, то после принятия законопроекта отсрочка останется лишь у тех, кто ухаживает за своими родителями с инвалидностью», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, фиктивные браки с инвалидами также будут осложнены, однако пока не понятно, как буду вычислять фиктивные браки. Как отметила Эльвира Кириленко, лишатся отсрочки от мобилизации также те, кто получает второе или третье высшее образование.

«И подразумевает ли эта норма какие-то ограничения по возрасту, пока не уточняли. В принципе полного текста самого законопроекта нет, есть только тезисы», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, журналист рассказал о нововведениях для мужчин призывного возраста: «Следует с 1 декабря готовиться к новым правилам мобилизации».

Также Politeka сообщала о мобилизации в Украине по-новому: кого лишат отсрочки и как теперь будут призывать.