Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что, пока мы не в НАТО, нужно самостоятельно заботиться о собственной безопасности, а уже после войны у нас будут другие перспективы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Неужели вы считаете, что НАТО хотело бы иметь сбоку армию в миллион и с оружием, которая не входит в круг НАТО? Я никогда в это не поверю, не может быть так. А президент говорит, что победа для нас – это границы 1991 года, и цель – НАТО», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Тем не менее, констатирует он, надо понимать, что никто за нас не придет сюда воевать, ничьи регулярные войска не будут защищать нас. Например, рассуждает эксперты, если бы россия напала на страны Балтии или Финляндию, то открылся бы второй фронт, но нам надо воевать самим. Поэтому, отмечает он, президент и говорит, что у нас должно быть свое оружие, дроны, гаубицы и техника, это наша безопасность.

По мнению эксперта, после того, как Украина победит в войне, она окажется в НАТО так же быстро, как и Финляндия. А относительно Швеции, добавляет он, это просто пока не было звонка из Вашингтона, на следующем саммите НАТО Швеция уже вступит.

«Поэтому Европа заинтересована иметь наши Вооруженные силы в своей команде, поэтому в НАТО мы будем, но сегодня это невозможно. Как только выиграем войну, я уверен, так и будет, мы будем в НАТО», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Гайдай сообщил, что на оккупированной части Луганской области были мирные митинги людей, желающих обратно в Украину.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал слова президента Зеленского о НАТО и ситуацию на фронте.





