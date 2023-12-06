Режиссер Олесь Санин объяснил, что относится к кино как к заработку денег, а вот настоящая его жизнь связана с музыкой, в частности, с древней кобзарской традицией.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«Так и есть. В искусстве кино такое большое количество компромиссов, такое большое количество людей, с которыми ты вместе делаешь фильм, что в конце концов ты автор, но такое большое количество в это вмешивается, что у меня все равно до конца нет этого ощущения, что ты сделал то, что хотел», – объясняет Олесь Санин.

То есть, подчеркивает гость программы, в этом случае скорее получается так, как получается, ты как режиссер будто бы этого всего хотел, направлял людей во время работы и в финальный момент собрал все вместе, но не слишком чувствуется тот момент, что вот ты автор и художник.

«Муза кино очень специфична, она сложна, как поэзия, как живопись, как музыка. Музыка – это чистая муза. Поэтому здесь у меня самое большое удовольствие как реализатора, что ты все это сделал, играл, оно и есть», - подчеркивает Олесь Санин.

По словам режиссера, также немаловажный момент состоит в том, насколько ты нужен в этом творческом процессе. Как он объясняет, те знания, которые ему передают другие люди, в музыке, эпосе, традициях исполнения, кобзарства – это гораздо важнее, чем все его творческие работы, пусть кино хвалят зрители и есть кассовые сборы.

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