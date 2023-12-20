Дизайнерка и общественная активистка Ивона Лобан рассказала об уникальном костеле в Годовице, где представлен алтарь Пинзеля, побывавший во французском Лувре и других странах Европы.

Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

По словам гостьи программы, у нее как у общественного деятеля в области культуры есть общий язык с местными властями, власть слышит идеи, поддерживает их и делает все, что может, многие ее проекты поддержала и областная администрация, были совместные проекты с городом. В частности, отмечает она, есть поддержка местных властей там, где находится костел в Годовице, которому она посвящает свою жизнь.

«Это уникальное место, памятник национального значения в аварийном состоянии, который находится в 10 километрах от Львова на берегу живописного озера. Эта достопримечательность так запала мне в душу, она объединяет тысячи художников в этом проекте «Под звездой Пинзеля», которым я занимаются с 2017 года», - рассказывает Ивона Лобан.

Как она отмечает, этот костел построил Бернард Меретин вместе с Иоганном-Георгом Пинзелем. К тому же, добавляет гостья программы, именно в этом костеле находился известнейший алтарь Пинзеля, который был первым шагом культурной дипломатии Украины в Лувре, затем объехал целую Европу.

«Сейчас он презентовался в Кракове, и это была фантастическая в Вавеле выставка, это одна из самых красивых презентаций скульптур Пинзеля, впервые их подняли на высоту. Они обшили темно-синим бархатом стены и подняли на высоту, как и задумал Пинзель. Потому что его скульптуры созданы с такой проекцией, чтобы вы видили на определенном расстоянии, но почему-то их всегда экспонировали на уровне человеческого зрения, и это меняло их видение», - рассказывает Ивона Лобан.

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