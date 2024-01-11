Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине больше не действует мораторий на прекращение коммунальных услуг должникам, теперь будут взиматься штрафы и перекрывать поставки.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Прошло почти 2 года после начала полномасштабной войны. И что мы видим? Мораторий на прекращение коммунальных услуг должникам, который должен был действовать в Украине до окончания войны, отменен», - сообщает Екатерина Котенкова.

Об этих изменениях говорится в правительственном постановлении №1405, которое прекращает запреты с 5 марта 2022 года. По словам журналистки, тогда правительство приняло постановление, которое запрещало взимать пени и штрафы за задолженность, прекращать поставлять должникам коммунальные услуги, повышать тарифы на газ и тепло для населения.

«Так вот, теперь первые два пункта перестали действовать. Теперь гражданам, задолжавшим за коммуналку, будут начислять пеню и штраф за несвоевременную и неполную уплату. Кроме того, позволят прекращать поставки коммунальных услуг должникам», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

В то же время журналистка отмечает, что отрезать теплоснабжение или газ – это достаточно непросто с технической точки зрения, а вот света можно лишить без проблем. С должниками за воду, добавляет она, тоже будут расправляться очень просто, коммунальщики могут просто перекрыть канализацию.

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