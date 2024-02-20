Политолог-международник Максим Яли прокомментировал заявление внешней разведки Эстонии о том, что россия удвоит количество войск на границах со странами Балтии и Финляндией.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, путин не сможет напасть на страны Балтии или Финляндию по крайней мере в краткосрочной перспективе, потому что для этого просто нет ресурсов в россии. В частности, напоминает он, мы все видим, как они через три дня пытались захватить Украину, и уже почти два года все это происходит.

«И он еще не понимает, те же Соединенные Штаты выполнят 5-ю статью Североатлантического договора или нет. Если бы это был Трамп, судя по его последним заявлениям, соблазн был бы даже больше. Тоже было разочарование и недопросчет в том числе и путина во время нападения на Украину, они же были уверены, что все проглотят», - объясняет Максим Яли.

Поэтому сейчас, констатирует он, происходит переоценка угроз со стороны россии, хоть и не так быстро, как нам хотелось бы. Тем не менее, напоминает политолог, Украина подписала несколько договоров о сотрудничестве в сфере безопасности, эти шаги направлены на то, чтобы не допустить новой военной агрессии в будущем.

«Соответственно, на Финляндию, страны Балтии, Польшу… Даже их руководители дают 3-4 года по крайней мере, и то просчитать это невозможно. Я уверен, что все же путин будет пытаться достичь своей цели в первую очередь в Украине», - отмечает Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что отставка Залужного действительно назревала уже давно, были проблемы и на фронте, и в его политических возможностях.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман прокомментировал гибель главы российской оппозиции Навального и заявил, что его убил путинский режим.





