Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что последовательное уничтожение российской авиации – это приоритетное направление работы ВСУ сейчас, у нас есть оружие, которое может это сделать.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сейчас уменьшились возможности (ред. – у россиян), но я думаю, что выросли наши возможности. Это очень важный момент. Мы можем проанализировать: 10 самолетов за 10 дней – это очень хороший результат. Су-34, Су-35 и ДРЛВ. Особенно Су-34, которые задействованы в применении управляемых авиабомб. И это очень нужно, потому что сейчас это один из приоритетов, который определил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Сырский», – комментирует Александр Мусиенко.

Что касается двух самолетов ДРЛВ, отмечает он, то это снизило возможности оккупантов проводить воздушную разведку, корректировать полеты, выявлять, где находятся наши самолеты или цели, ловить наши комплексы ПВО, пусковые установки и уничтожать их.

«Что там враг рассказывает о том, что это там их friendly fire, еще что-то, еще что-то? А я просто скажу, что оружие, которое это сбивает, не советского образца и не украинского производства. Поэтому пусть думают. Возможности Украины доставать дальше воздушные цели, ДРЛВ, Су-34 выросли, причем выросли существенно. И я думаю, что воздушные силы будут реализовывать это дальше, и самолетов будет сбито больше», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, какая сейчас ситуация с нашим плацдармом в Крынках.

Также Politeka писала, что Мусиенко прокомментировал заявление словацкого премьера Фицо о том, что некоторые страны рассматривают сценарий направления собственных войск в Украину.