Об этом он рассказал на канале “Контекст”.

“С 1 марта в Украине будет проведена индексация пенсии, которая коснется 10 миллионов пенсионеров. Правда, первоначально правительство говорило, что повышение планируется на 13%. Теперь, когда дошло до дела, то перерасчет пенсионных выплат составит всего 8%. То есть средний размер повышения выплат составит чуть больше 300 гривен”, - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, вряд ли эту сумму можно считать существенной и точно она не перекроет рост цен в аптеках и продуктовых магазинах. Как отметил Эдуард Глеза, при любых расчетах повышение пенсий будет составлять не менее 100 гривен и не более 1500 тысячи гривен.

“Еще один важный момент. Тем, кто вышел на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах, пенсии не индексируют. Таким лицам просто устанавливают прибавку в размере 100 гривен. В правительстве прогнозируют, что средняя пенсия вырастет до 5717 гривен”, – заявил Эдуард Глеза.

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