Политолог Алексей Якубин заявил, что в протестах польских фермеров на границах очень замешана политика, в Польше скоро местные выборы, и поэтому правительство не выступает с четкой позицией, чтобы не терять голоса.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Тут вот в региональном аспекте тоже важно понимать, что в Польше через месяц местные выборы. И я думаю, что этот фактор, несмотря на все, все равно играет свою роль», – отмечает Алексей Якубин.

То есть, объясняет он, либеральная коалиция не хочет потерять голоса избирателей, а если она выступит четко за Украину, то эти глоссы возьмет ультраправая «Конфедерация», мол, власть больше поддерживает интересы украинцев, а не поляков, начнутся такие спекуляции.

В то же время эксперт утверждает, что вряд ли такие протесты на границе могли быть без негласной поддержки польского правительства, и некоторые замминистров польского правительства фактически открыто об этом говорят. Но нюанс в этом всем, подчеркивает он, состоит в том, что после местных выборов в Польше будут президентские выборы, эти заигрывания с избирателями могут просто никогда не закончиться.

«Это не только политическая история, не только история перед местными выборами. Это подыгрывание пронациональной политике, и в частности я не исключаю, что со стороны российской федерации, что там есть российский след. Конечно, есть (ред. – вопрос) и к правительству, и к польским спецслужбам, это совершенно очевидно, что эти истории с зерном, с вісіпанием, это чистой воды провокация, сделанная для картинки, ИПСО в массмедиа», - объясняет Алексей Буряченко.

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