Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что действия Легиона «Свобода России» сегодня – это небольшая помощь ВСУ, ведь это, так или иначе, должно отвлечь оккупантов от фронта.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Мы знаем с вами, что есть очень-очень маленький процент адекватных россиян. Я считаю, что адекватный россиянин – это процент, который сегодня помогает нам, Украине и украинцам. И на территории российской федерации они сегодня делают очень такую мощную операцию, это Белгородская область», - утверждает Георгий Биркадзе.

По его мнению, это действительно единственные адекватные россияне, потому что они взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну у себя, на территории этой страны, это именно то, что нужно было сделать.

«100% мы уверены, что это не наши военные, мы не занимаемся таким, это россияне, которые сегодня хотят освободить свою страну, сделать свободной свою страну. Поэтому слушайте, я поддерживаю и считаю, еще раз повторяю, что это действительно небольшой процент людей, которых я считаю адекватными», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Что касается последствий действий Легиона «Свобода России», рассуждает он, то это прежде всего помощь ВСУ, ведь операция в Белгородской области отвлечет оккупационные войска от наших бойцов на линии фронта. То есть, констатирует эксперт, россиянам, очевидно, придется перебросить войска на Белгородщину, поэтому у наших войск сейчас такая небольшая помощь.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что пока Трамп действительно имеет жесткую риторику по отношению к Украине, но он может ее изменить, все зависит от его избирателей.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, почему смерть Навального не переросла в великую революцию.