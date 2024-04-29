Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с украинцами за границей и объяснил, правомерно и справедливо ли их пребывание там, а не на фронте.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, с 24 февраля 2022 года, к сожалению, из Украины уехали примерно 7 миллионов, хотя цифры приводят разные, 6-8 миллионов. К тому же, добавляет он, из этих условных 7 миллионов 650 тысяч – это мужчины призывного возраста, это действительно большое количество людей.

«Также хочу вам сказать, что большое количество предприятий открыли в 2023 году, ну, там в тысячах числится. 20% – это украинцы в Польше, то есть они открывают бизнеса. Послушайте, дай Бог, пусть у всех все будет хорошо, но у меня вопрос. Быть гражданином – это не только иметь паспорт гражданина Украины, поднимать флаг, поднимать трезубец, нет, нужно жить в своей стране», – объясняет Георгий Биркадзе.

Кроме того, добавляет эксперт, украинцы сегодня за границей получают помощь и от Украины, и от тех стран, в которые они переехали. И в 2023 году, сообщает он, в Польше было продано 14 тысяч квартир и других видов недвижимости, половину из которых купили украинцы. То есть, подчеркивает эксперт, все это выглядит не слишком справедливо.

«Послушайте, я мог уехать тысячи раз, но я не уехал. Я знаю очень многих людей, которые не уехали, и также знаю очень многих, кто хочет уехать. Понимаете, сегодня нужно раз и навсегда понять единое: либо мы защищаем нашу страну, либо просто не может быть Украины», - заключает Георгий Биркадзе.

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