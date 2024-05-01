Адвокат по семейному праву Наташа Горбань рассказала, что, если люди проживают в так называемом гражданском браке, они все равно могут заключить свой брачный договор, только называться он будет иначе.

Об этом она рассказала в программе «Внимание: Кирия» на канале my.ua.

«Гражданский брак – это на бытовом уровне определение, юридическим языком это называется «общее проживание одной семьей без регистрации брака», – отмечает Наташа Горбань.

По словам гостьи программы, в такой ситуации действительно можно заключить уговор, и по содержанию он будет похож на то, что пишет в обычном брачном договоре, только он будет заключаться именно в рамках так называемого гражданского брака.

«Я его назвала «договор об имуществе, приобретенном во время совместного проживания без регистрации брака», – добавляет Наташа Горбань.

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