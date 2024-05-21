В Харьковской области продолжаются кровопролитные бои с врагом, есть новые данные с поля боя и как изменилась ситуация на этом участке фронта.

Согласно обновленным данным, на Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти в два раза.

«Враг предпринял пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои еще продолжаются в трех локациях», - говорится в отчете Харьковской ОГА.

Сообщается, что ситуация контролируется. Украинские защитники в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны.

«На Купянском направлении количество попыток окупантов идти вперед увеличилось до 13. Бои продолжаются в районах сел Синьковка и Стельмаховка. В ходе боев потери позиций и территорий не допущены», - сообщили в ОГА.

Эвакуация мирного населения из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов продолжается.

Тем временем аналитики Института изучения войны предупреждают, что Россия на фоне наступления в Харьковской области продолжает концентрировать ограниченные силы и на Сумском направлении. Речь идет о недоукомплектованных и разрозненных подразделениях общей численностью около 10 тысяч окупантов, собранных в курской области России.

Но, по мнению аналитиков, даже такая группировка сможет достичь вероятно желаемого эффекта по привлечению и закреплению Сил обороны Украины еще в одном районе границы.

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