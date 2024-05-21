Внаслідок нових ударів з боку російських загарбників минулої ночі є постраждалі.

Окупанти вночі атакували Харків, пише Politeka.net. Удари російськи загарбники здійснювали безпілотниками.

«Внаслідок ударів ворожими безпілотниками по Харкову надали допомогу трьом постраждалим. В усіх - гостра реакція на стрес», - повідомляли в Харківській ОВА.

Внаслідок атаки спалахнули приватні будинки, гаражі.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

«Також надана медична допомога на місці», - розповіли в ОВА.

Вибухи також лунали в Одесі. Про небезпеку у Повітряних силах ЗС України також попереджали мешканців Кіровоградщини.

В Мережі також з’явилися кадри з Харкова після атаки. На них можна побачити палаючі будинки і велику яму на пішохідній доріжці.

Додамо, згідно з даними Харківської ОВА, чотири людини залишаються у вкрай важкому стані після обстрілу с. Черкаська Лозова. Пацієнти знаходяться в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень.

Деяким з них планують повторні операції.

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