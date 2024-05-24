Взрыв прогремел в селе Колонщина Киевской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области.
После взрыва в доме начался сильный пожар. Когда огонь удалось потушить, было обнаружено тело 46-летнего хозяина дома.
«Правоохранители предварительно выяснили, что произошел взрыв газового баллона. Окончательная причина пожара станет известна после проведения соответствующей экспертизы», – рассказали в полиции.
По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшей гибель человека, следователи начали досудебное расследование.
Правоохранители призывают людей строго соблюдать правила пожарной безопасности!
Напомним, что в Украине возобновились стабилизационные отключения электроэнергии.
Ограничения действуют во всех регионах страны.
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