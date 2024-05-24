Безжальний ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю, зокрема у Харківській області.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», вночі окупанти знову вдарили по цивільній залізничній інфраструктурі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

«На щастя, без жертв і травмованих», - повідомили в «УЗ».

Також наголошується, що поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.

Нагадаємо, що 23 травня під новий удар окупантів потрапила і цивільна залізнична інфраструктура Харківщини.

Так, було підвтерджене влучання по декількох обʼєктах «УЗ» у Харкові та області.

Також повідомлялось, що шість залізничників зазнали поранень.

Нагадаємо, що 23 травня окупанти також вдарили по друкарському підприемству у Харкові.

Загинуло 7 людей. Також багато постраждалих, на даний момент відомо про 21 пораненого.

Згідно з оновленими даними, на Харківському напрямку з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію.

«У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат», - повідомили в Харківській ОДА.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20.

Продовжується евакуація населення із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів Харківщини.

Останні новини України:

"Туди і кинуть усі сили": де окупанти наступатимуть влітку.

Кількість жертв зростає: кадри з місця нового вартового удару по Харкову.

Нова трагедія на Київщині: загинула ціла родина.