Вновь возросло количество жертв в результате страшного удара со стороны российских оккупантов по гипермаркету в Харькове.

Так, стало известно, что в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ожоги.

«К сожалению, в больнице скончался 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по Эпицентру. Мужчина находился в ожоговой реанимации, получил ожоги пламенем до 50%. Соболезнования семье и близким», - сообщили в Харьковской ОГА.

Ранее стало известно, что специалисты идентифицировали тело 38-летнего работника гипермаркета после ДНК-исследования.

«В результате вражеского обстрела гипермаркета на связь с родными перестал выходить 38-летний сотрудник магазина. На следующий день мама с 8-летним Михаилом прибыли на место – у мальчика взяли биоматериал на анализы для идентификации одного из тел погибших», - рассказали в ОВА.

К сожалению, ДНК-тест подтвердил, что отец Миши погиб.

По состоянию на вечер 28 мая, количество погибших в результате российских обстрелов по строительному гипермаркету возросло до 18 человек, пострадало — 50.

Аварийно-розыскные работы продолжаются.

Оккупанты нанесли удар по "Эпицентру" в Харькове днем ​​25 мая. Жертвами атаки стали сотрудники гипермаркета и покупатели.

Среди погибших – 12-летняя девочка и ее мама.

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