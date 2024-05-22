Про новий злочин окупантів проти мирного населення України повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, пише Politeka.net.

За даними слідства, 21 травня о 23:00 россійські війська нанесли ракетний удар по передмістю Покровська.

Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухову травму.

Крім того, від вибуху травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку.

«Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу», - розповіли в прокуратурі.

Вибухом пошкоджено три домогосподарства й газогін.

«Попередньо, російські окупанти застосували для атаки ракету «Іскандер», - повідомили в прокуратурі.

Додамо, у ніч на 22 травня Повітряними силами ЗС України було знищено 24 безпілотників ворога.

Пуски дронів здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф та території тимчасово окупованого Криму.

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