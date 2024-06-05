Россияне наступают на Часов Яр, обстановка очень тяжелая – в ВСУ сообщили подробности, что сейчас происходит в районе города.

Ситуация в Часовом Яре, а также на этом направлении «уже сутки очень тяжелая».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил доброволец подразделения "ГРІМ" 41-й ОМБр и политолог Кирилл Сазонов.

«Обстрелы из всего и постоянные штурмы. И у нас на самом Часике, и у соседей на Клещевке, Андреевке и в районе Калиновки серьезный замес. Но что у соседей сейчас вот в настоящий момент сложно сказать. Обстрел-штурм это непрерывный цикл. Наши тоже работают по ним, контр-батарейная борьба и по технике», - сообщил Сазонов.

Наступление на Часов Яр.

Боец уточнил, что в их подразделении есть «трехсотые» - их сразу эвакуируют, логистика работает.

«Двухсотых в нашем подразделении ноль. Реально ситуация тяжелая. Лезут. Но – никаких прорывов нет. Часов Яр наш», - заверил Кирилл Сазонов.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщал, что противник активизировал усилия по попытке зхватить Часов Яр, продолжает наступательные действия к востоку от города.

Наступление на Часов Яр.

Оккупанты пытаются наступать на Часов Яр в микрорайоне «Канал» и в районе квартала «Новый», а также штурмуют позиции ВСУ в направлении Андреевки, Клещеевки и Ивановского.

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