Политический психолог Всеволод Зеленин заявил, что Украина может использовать русский язык против самих же россиян, создав для них проукраинский контент.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Украинский язык – это язык нашей защиты, русский язык – это язык наступления. Мы победим не тогда, когда памятники Бандере, или Шухевичу, или еще кому-нибудь вот такого рода будут в Севастополе, Луганске и Донецке, а когда они будут в москве», - подчеркивает Всеволод Зеленин.

По его мнению, сейчас мы на том этапе, когда можем создавать контент на русском языке, который будет атаковать это пространство, создавая у них прецедент и дискуссию о том, как они могут себя построить, что может с ними происходить. Так что, констатирует эксперт, мы можем исходить из наступательных позиций, а не только из оборонительных, и для этого должна быть грамотная информационная политика.

«Советский режим понимал, что украинизация должна быть украинской по содержанию, а советской по сути. Я считаю, что наше атакующее пространство должно быть на русском языке, но проукраинским. Проукраинский контент на русском языке – это, я считаю, ведущая задача для победы над россией», - подчеркивает Всеволод Зеленин.

Как он объясняет, для россии Украина – это экзистенциальный вызов, дыра в их истории такого размера, которую нужно заткнуть чем угодно. И здесь есть вариант, утверждает гость программы, - создать парадигму, которая даст им ответы на вопросы, что такое Украина, которая объяснит, что мы не взбунтовавшаяся провинция, а отдельная и совершенно другая страна.

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