На недавней встрече эмигранты из РФ, все из которых ранее были избраны парламентариями в России, согласовали свой «план победы», программу из семи пунктов, которая должна быть представлена на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.
Их фундаментальное мнение заключается в том, что войну в Украине можно закончить, только свергнув режим Путина, а это означает не только более жесткие санкции и больше оружия для Киева.
Проблема в том, что, помимо любых соображений международной законности, способ ухода Путина имеет огромное значение.
В стране, среди элиты, среди солдат и ветеранов, существует значительное недовольство войной и режимом Путина.
Если он умрет на следующей неделе, высока вероятность того, что власть перейдет не одному из его семидесятилетних коллег, а к следующему политическому поколению, готовых сегодня повторять параноидальную националистическую риторику Путина, чтобы остаться на своем посту, но больше заинтересованы в хорошей жизни, чем в крестовом походе против Запада.
На Западе могли бы обратиться к простым россиянам и бросить вызов токсичным и ксенофобским нарративам Путина, поощрять бегство лучших и самых ярких и вообще делать все возможное не только для подрыва нынешнего режима, но и для того, чтобы то, что последует за его неизбежным концом, не станет злобным и мстительным повторением.
Источник: spectator.
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