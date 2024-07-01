Группа российских эмигрантов, объявивших себя «Конгрессом народных депутатов», и оппозиционный российский парламент призвали Запад не только поддержать их в кампании по свержению Владимира Путина, но и активно сыграть свою роль.

На недавней встрече эмигранты из РФ, все из которых ранее были избраны парламентариями в России, согласовали свой «план победы», программу из семи пунктов, которая должна быть представлена ​​на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.

Их фундаментальное мнение заключается в том, что войну в Украине можно закончить, только свергнув режим Путина, а это означает не только более жесткие санкции и больше оружия для Киева.

Проблема в том, что, помимо любых соображений международной законности, способ ухода Путина имеет огромное значение.

В стране, среди элиты, среди солдат и ветеранов, существует значительное недовольство войной и режимом Путина.

Если он умрет на следующей неделе, высока вероятность того, что власть перейдет не одному из его семидесятилетних коллег, а к следующему политическому поколению, готовых сегодня повторять параноидальную националистическую риторику Путина, чтобы остаться на своем посту, но больше заинтересованы в хорошей жизни, чем в крестовом походе против Запада.

На Западе могли бы обратиться к простым россиянам и бросить вызов токсичным и ксенофобским нарративам Путина, поощрять бегство лучших и самых ярких и вообще делать все возможное не только для подрыва нынешнего режима, но и для того, чтобы то, что последует за его неизбежным концом, не станет злобным и мстительным повторением.

Источник: spectator.

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