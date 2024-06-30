Украина потенциально могла бы вывести из строя весь оперативный флот оккупантов, дислоцирующийся на одной из баз, если бы ей было позволено нанести такой удар.

Политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов рассказал после неоднозначно завершившившихся дебатов Байдена и Трампа перед выборами США, почему не стоит расстраиваться из-за результатов.

Политолог привел главный показательный аргумент, непосредственно влияющий на ситуацию на передовой.

На аэродромах, расположенных менее чем в 200 км от украинской границы, под открытым небом стоят десятки вражеских самолетов, обстреливающих Украину. Это десятки Су-34, возможно, около половины всего российского активного парка сверхзвуковых двухмоторных истребителей-бомбардировщиков, которые регулярно размещаются на недавно отремонтированной базе "Балтимор".

Эти самолеты находятся в зоне действия лучшего украинского оружия для глубоких ударов — ATACMS. Однако, по информации Forbes, украинские военные не могут использовать это оружие для уничтожения самолетов на земле из-за запрета США на удары по целям в России американским вооружением.

Также ранее эксперт заметил, сейчас противнику не удалось добиться успеха ни на одном из направлений, они компенсируют свои неудачи артиллерийскими обстрелами. Масштабное наступление невозможно из-за нехватки ресурсов, поэтому резервы будут брошены на самую слабую точку украинской обороны, которую противник пытается найти.

Однако украинские войска делают всё возможное, чтобы не допустить этого.

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