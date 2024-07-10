Охотничьи ружья могут быть очень эффективны против FPV-дронов врага. Об этом в свое время уже писала на своей странице в Фейсбуке 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны. Благодаря особенностям боеприпасов, шансы поразить небольшую воздушную цель есть на дистанции 50-70 метров.

Патроны при разлете создают «облако» впечатляющих элементов. Это значительно увеличивает вероятность попасть в небольшой подвижный FPV-дрон”, – говорится в сообщении военных.





Украинскую тактику переняли оккупанты. Российская армия выделила "специальных бойцов" с охотничьими ружьями для борьбы с малыми дронами над позициями.

Военный эксперт Агил Рустамзаде опубликовал фотографию одного из бойцов с электросамокатом.

"На фото один из таких бойцов с электросамокатом для мобильности. Возможно, со временем будут разработаны оружие или специальные боеприпасы для стрелкового оружия. А пока охотничьи ружья оптимальный вариант для борьбы с дронами на сверхмалой дальности до 100 метров", - сообщил Рустамзаде в своем телеграмм- канал.

Напомним, ранее сообщалось, что под прикрытием непогоды и дождя активно лезли вражеские группы штурмовиков под городом Часов Яр и Торецк – отражены все попытки штурмов.

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