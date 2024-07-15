Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что просто большое количество систем ПВО не гарантирует отсутствие прилетов, для этого нам нужно много эшелонов защиты, а не одни только Patriot.

Об этом он рассказал в программе Валерия Савчука «Разные люди».

«К большому сожалению, с начала войны мы выбрали неправильный информационный вектор работы. Есть два стратегические векторы: первый – как Черчилль, правду говорил, будет плохо, кровь, слезы, я вам ничего не обещаю, ну, будем воевать и тому подобное; и второе – как это было от советского информбюро, что мы победили, уже возле москвы, а там все еще побеждают. Мы выбрали второй путь», - рассказывает Олег Стариков.

Как он объясняет, суть пропаганды в том, что и противник, и граждане твое страны должны верить твоей информации, а у нас получилось так, что противник не верил, потому что были средства объективного контроля, а наши граждане верили. И в итоге, констатирует эксперт, получилось так, что мы задаемся вопросом, а почему ракета прилетела в «Охматдет».

«На начальном этапе я очень сильно критиковал «100% сбития». Не может быть стопроцентного сбития. Почему? Потому что все средства ПВО имеют процент сбития, то есть вероятность. Самое лучшее – это «Буки», С-300, где-то у них 85-90%. Это что означает? Из 10 ракет 9 сбивают, а одна не сбивается. То есть если залп идет, одна обязательно придет», - объясняет Олег Стариков.

Попутно он вспоминает и то, как у нас радовались сбитому «Кинжалу». По словам гостя программы, сбить эту ракету тяжело, она летит 6 махов и вертикально, а ракеты ПВО NASAMS, Patriot – 4 маха и сбоку. Остальные ракеты, утверждает эксперт, сбиваются хорошо, 80-90%, но для этого системы ПВО должны работать в комплексе, не один эшелон, а много и разных уровней.

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