Только что стало известно, что подозреваемый в совершении убийства Ирины Фарион был задержан – первые подробности.

Подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион удалось задержать, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион", - говорится в заявлении президента Украины.

Что известно о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на данный момент.

По словам президента Украины, операция по задержанию была очень непростой.

"В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб", - сообщил Зеленский.

Известно, что подозреваемому в убийстве Ирины Фарион всего 18 лет. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы.

Напомним, ранее правоохранители обнародовали фото молодого человека, который может быть причастен к убийству Ирина Фарион.

Также стали известны новые трагические подробности убийства Ирины Фарион.

Дочь убитого во Львове украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион рассказала, что накануне смерти ее мама собиралась в отпуск с семьей. Также стало известно, что в день смерти она уносила внука Дмитрия из садика.

"У нее было ощущение какое-то…" , – рассказала дочь Фарион в своем первом интервью после трагедии.

По словам Софии, перед днем ​​преступления семья замечала символы, да и сама языковед, похоже, испытывала какие-то ощущения, ведь делала определенные нехарактерные для нее действия.

ОБНОВЛЕНО:

Глава МВД сделал заявление о задержании подозреваемого в убийстве Фарион.

По его словам, есть достаточно доказательств, что именно 18-летний задержанный стрелял в Фарион. Правоохранители проверили "каждый уголок" по маршруту ухода стрелка. Парня отследили по камерам, на него есть все данные. Он готовился к убийству и арендовал не менее трех квартир во Львове.

В настоящее время задержанный в руках полиции. Следствие склоняется к тому, что стрелок был только исполнителем.

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