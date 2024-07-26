Ситуация на фронте продолжает обостряться, названо направление, где россияне прямо сейчас активно пополняют свои подразделения и где существует серьезная угроза.

Украинские защитники сообщают неутешительные новости с передовой.

В частности, ситуация обостряется на Торецком направлении. Что сейчас происходит под Торецком сообщил доброволец 24ОШБ «Айдар» Бунятов Станислав (позывной «Осман»).

По его словам, на торецком направлении неутешительные новости – россияне подтянули очень много пехоты и огневых средств.

"Подходят к окраинам города" , - сообщил боец.

Ранее в Сети появились кадры из Торецка – еще одного города, который россияне превращают в пепел.

Также стало известно, что сейчас происходит на Харьковщине.

По словам майора ВСУ, заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, россияне пополняют свои подразделения на Харьковщине пехотой.

«То есть остается какое-то командование наступающей бригады или дивизии, ей придают несколько батальонов пехоты и сразу отправляют на штурмы. Но более существенная проблема для нас – это не их пехота, а широкое использование врагом сбросов. Они прямо сконцентрированы в последнее время на этом виде поражения», - сообщил Жорин.

Майор ВСУ также предупредил о возможном наступлении на еще одном направлении. Жорин уверен, что ресурсов врага хватит, чтобы проводить наступательные действия еще, например, на Юге.

«И здесь я лично вижу достаточно серьезные риски, потому что для них это очень важное направление. Враг ни в коем случае не может допустить сужения коридора и соответственно прерывания своей логистики с Крымом, поэтому будет пытаться его расширять», - отметил Жорин.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что к концу 2024 года россия намерена увеличить свою группировку до 690 тыс. тел.

В свою очередь известный украинский режиссер, ныне защищающий Украину Олег Сенцов, рассказал, что российские войска пытаются искать слабые места на многих направлениях, где происходит ротация бригад, как это было в районе Нью-Йорка и Торецка.

Сенцов подчеркнул, что ложь о ситуации на фронте имеет последствия, нужно это заканчивать. Ведь почему произошел прорыв на Харьковщине, потому что до этого докладывали, что все хорошо.

По словам Сенцова, мы живем в постоянном вранье.

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