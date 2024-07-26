В Раде обсудили необходимость вносить изменения в законодательство о мобилизации лиц моложе 25 лет.



Об этом написала у себя в соцсетях народный депутат Марианна Безугла.

“Полтора часа (!) нардепы обсуждали, исправлять ли коллизию в законе, по которой сейчас мобилизуют ребят, которым меньше 25 лет. То есть сомневались. Не коллизию, а ошибку, допущенную при доработке закона о мобилизации в Комитете. То, чего нельзя было допустить или хотя бы быстро исправить. Но полтора часа звучали вопросы, стоит ли вообще исправлять? Это же дополнительный «мобилизационный ресурс», почему бы не использовать возможность спонтанного схематоза и загребть больше людей? Честность перед обществом? Политическое обещание, что до 25 лет добровольно? Да нет. Исправления добивались преимущественно присутствующие коллеги из Комитета”, - написала Безугла.

По ее словам, Минобороны и Генштаб ВСУ выступали против внесения поправок.

“Минобороны и Генштаб ВСУ тоже выступали против исправления. Ладно Генштаб, но как же Минобороны, там же реформы, слайды, цифровизация? Минобороны представлял руководитель нового мобилизационного департамента, человек в системе не нов, он — бывший военком, а Генштаб ВСУ — руководитель кадров украинской армии, тоже бывший военком и долгое время главный кадровик сухопутных войск, которым подчиняются ТЦК и СП. Реформаторы, короче.

Комитет согласился рассмотреть вопрос только после того, как весь Парламент проголосовал конституционным большинством отдельное поручение Комитета сделать рассмотрение. До этого с апреля 2024 все попытки игнорировались”, - подытожила Безугла.



Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, снижающий мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет.



Но из-за законодательных нюансов ребята до 25 лет, которые в мирное время из-за недостатков здоровья непригодны к службе и это подтвердили документально, в военное время могут быть мобилизованы так, как имеют военный билет и военнообязанный.

Условно говоря, если ТЦК спросят у молодого парня документ, и он показывает уже не приписное к участку, а военный билет, то ТЦК понимает, что имеет дело с военнообязанным, который подлежит мобилизации в военное время.