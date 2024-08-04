С момента полномасштбного военного вторжения РФ в Украину было убито несколько десятков коллаборантов, в ГУР это называют «сигналом» для всех военных преступников и предателей.

Иногда под удар попадают сразу несколько предателей Украины.

Так, в Лисичанске Луганской области 3 февраля под удар попало кафе "Адриатика". Там на празднование дня рождения собралась местная верхушка оккупационной администрации.

Впоследствии стало известно, что в Лисичанске вместе с министром ЧС т.н. "ЛНР" Алексеем Потелещенко также ликвидировали двух местных депутатов.

Речь идет о коллаборантах российских окупантов Артема Тростянского и Ивана Жушму. Именно Жушма праздновал день рождения.

Потелещенко окончил в 1998 году Харьковский военный университет по специальности "химическая технология и инженерия, боевое применение вооружения и средств войск РХБО". Давал присягу Украине.

В феврале в Бердянске ликвидировали коллаборанта Александра Галия, который пошел на сотрудничество с захватчиками одним из первых. После оккупации Бердянска он изменил свою деятельность — помогал рашистам прибирать в руки бизнес и имущество бердянцев.

Также временно оккупированном Бердянске в марте взорвали авто организатора псевдовыборов Светланы Самойленко.

В ГУР рассказали, что во время подготовки к так называемым выборам Самойленко стремилась выслужиться перед оккупантами: она запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном псевдоголосовании.

Впоследствии в Стробильске, что на Луганщине, 1 апреля также в результате подрыва автомобиля был ликвидирован бывший местный депутат Валерий Чайка. Во время оккупации он стал «советником главы администрации района» и активно участвовал в создании российских органов власти. Также Чайка участвовал в создании новых оккупационных органов власти. Являлся одним из организаторов открытия в Старобельске подконтрольных РФ «таможенного поста» и местного подразделения «МВД ЛНР».

В мае в оккупированном российскими войсками украинском городе Бердянске Запорожской области 5 мая взорвали машину сотрудника исправительной колонии.

В украинской разведке подтвердили факт подрыва, заявив, что погибший коллаборант был причастен к убийствам украинских граждан, он принимал непосредственное участие в организации военных преступлений в Бердянске.

«… Хотя не указано, кто именно совершил этот акт справедливости, но это хороший сигнал для всех военных преступников и предателей: либо вы сдаетесь, либо так или иначе будет установлена ​​справедливость» , - отмечал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов.

Последние новости Украины:

"Убегают первыми только крысы": военный штурмового батальона резко обратился к украинцам.

Соглашение Трампа по Украине: к каким последствиям может привести.

Комплекс уничтожения: эксперт рассказал о тактике атак ВСУ на территории России.