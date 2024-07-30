Цілком можливо, що європейські члени НАТО зможуть переконати Білий дім Трампа зберегти за ними військову підтримку Києва з деякими умовами.

Переживши замах, колишній президент США Дональд Трамп забезпечив собі висування кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Тим часом останні опитування показують, що віце-президент Камала Харріс — фаворитка на посаду кандидата від Демократичної партії — йде ніздря в ніздрю з Трампом.

Однак у прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера немає іншого вибору, окрім як залишатися поруч із президентом США, хоч би ким він виявився, — звідси і його наступ чарівністю на адресу Трампа, яку він почав кілька місяців тому.

Хитрість у тому, що Стармер — затятий прихильник України. Сидячи праворуч від себе на саміті Європейського політичного співтовариства, який проходив у Великій Британії минулого тижня, президент України Зеленський пообіцяв надавати підтримку Києву « стільки, скільки потрібно».

Проте союзники Трампа, такі як Елбрідж Колбі, якого вважають за можливого радника Трампа з національної безпеки, вважають Китай, а не Росію, головною загрозою безпеці США , і вважають, що Україна відволікає ресурси, необхідні для протистояння Китаю та захисту Тайваню.

Раніше Трамп вихвалявся, що може покласти край війні в Україні за 24 години, хоча він і зробив застереження після нещодавньої телефонної розмови з Зеленським, заявивши, що «обидві сторони зможуть об'єднатися і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання» .

Але велика проблема полягає в тому, що ідея Трампа про мирне врегулювання може просто означати, що Росія збереже території України, які вона зараз утримує. Нещодавно він призначив сенатора від Огайо Дж. Д. Венса своїм напарником, людину, яка сказала, що йому байдуже, що буде з Україною.

Аналогічно Річард Гренелл — можливий держсекретар при Трампі — виступає за мирну угоду для України, яка збереже українську територію, але дозволить створити «автономні зони».

Термін, який цілком може бути кодовим позначенням України, яка просто визнає свої втрати та рухається далі.

Зважаючи на це, якщо Трамп повернеться до Білого дому, Великобританія та інші європейські члени НАТО можуть опинитися перед складним вибором: або прийняти примусове врегулювання на користь Росії, або підтримати Зеленського, відкинувши таку угоду та продовживши опиратися російській агресії.

В останньому сценарії Трамп може навіть припинити інакодумство, відкликавши гарантії оборони США у союзників, яких він вважав «ескалаторами» війни, постачаючи зброю Україні.

Така криза розділить і послабить НАТО — настільки, що деякі союзники можуть відмовитися від конфронтації з президентом Росії Володимиром Путіним і припинити підтримку України.

Джерело: politico .

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