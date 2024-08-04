Главные мосты Киева либо вообще капитально не ремонтировались, либо с тех пор прошло уже много лет.

Об ужасном состоянии киевских мостов недавно в очередной раз напомнил мост Патона. Там образовался настоящий водопад и кадры быстро разлетелись в Сети.

Впоследствии в КГГА заверили, что этот водопад на самом деле контролируемый. Мол, это утечка теплоносителя во время гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону.

Отметим, что мост Патона, а также мост Метро внесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятники архитектуры и градостроительства, науки и техники местного значения и имеют охранные договоры. Мост им. Е.А. Патона через Днепр был построен в 1953 году, мост Метро - в 1965 году, и с тех пор на них ни разу не был проведен капитальный ремонт.

Однако в ремонте нуждается и Рыбальский мост, который был построен еще до моста Патона и моста Метро – он был введен в эксплуатацию еще в 1945-м году.

Ни разу допросно не ремонтировали и Южный мост, открывшийся в 1990 году.

За время эксплуатации моста на нем трижды меняли русловые и пойменные прогоны, последний – в 2005 году, то есть почти 20 лет назад.

Реконструкция также нуждается и Дарницкий железнодорожный мост, который был введен в эксплуатацию в далеком 1951 году.

Напомним, что в 2004—2012 годах в 40 м южнее Дарницкого железнодорожного моста был сооружен комбинированный железнодорожно-автомобильный мост. В 2023 году было завершено строительство съездов на левом берегу Днепра.

Лучшая ситуация для Паркового моста, открытого в 1957 году. В 2015 году на мосту открыли велосипедную дорожку, а в 2017-м – реконструировали.

Также недавно, в 2019-м году, был отремонтирован Русановский метромост, который был введен в эксплуатацию в 1965-м году.

Еще один известный мост в Киеве – Гаванский мост. Реконструкция на мосту еще ни разу не проводилась, но в мае 2023 года на нем производился ремонт после падения обломков сбитых российских ракет.

Отметим, что сейчас рассматривается вариант постройки нового моста рядом с мостом Патона вместо его ремонта. Однако основным недостатком такого варианта является интеграция его в транспортную систему города и построение съездов и заездов на основные транспортные магистрали.

Напомним, что шутка об «усталых мостах» появилась после обрушения части Шулявского путепровода.

"Аварийным он признан не был", – заявил тогда городской голова Виталий Кличко.

Он также добавил: "Он устал от времени, с одной стороны. С другой - это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации".

Сейчас ситуацию с инфраструктурой называют катастрофической.

«Мы понимаем, что проблем куча, мосты сыплются, дороги проваливаются, метро останавливается. Вы тратите на строительство нового путепровода на выезде из Киева (там, где Полярная, Богатырская и так далее). Это абсолютно абсурдная вещь, когда у тебя есть текущая инфраструктура, которая нуждается в поддержке, которая требует регулярных ремонтов, а ты тратишь миллиарды на совершенно новый проект, который имеет сомнительную эффективность с точки зрения разгрузки выезда, въезда город», - отмечал в частности народный депутат Виталий Безгин.

Нардеп также отмечал, что ситуация катастрофическая. Мол, инфраструктура в Киеве рассыпается и вместо ремонтов и реконструкции деньги тратятся на новые парки и скверы.

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