Для ударов по Украине российские оккупанты применяют чуть ли не все имеющееся вооружение, начиная от старой до новейших образцов – среди них и ракета Х-47М2 «Кинжал», носителем которой является самолет МиГ-31К.

Х-47м2 "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который относится к новейшим.

Это ракета с ядерным или обычным боезарядом. Дефицитные и дорогостоящие ракеты, которые оккупанты применяют в основном для комбинированных массированных атак.

В частности, во время атаки 8 июля. Тогда, напомним, было сбито 30 ракет, а всего оккупанты тогда выпустили 38 ракет разных типов.

При этом в 2024-м году российские войска стали чаще бить «Кинжалами» по Украине.

Так, 2 января было запущено десять этих ракет, 8 января – четыре, 13 января – шесть, 21 марта – одна, 22 марта – семь, 29 марта – три, 11 апреля – шесть, 27 апреля – четыре, 8 мая – одна, 26 мая – две, 12 июня – одна, 14 июня – одна, 27 июня – одна.

Во время комбинированной атаки 8 июля россияне использовали один Х-47м2 "Кинжал" и он был сбит.

В июле телеграмм-канал Tracking сообщал, что в России есть в наличии минимум почти 500 крылатых ракет разного типа.

Речь идет о: 123 КРПБ Х-101/555, 310 КРМБ "Калибр", 53 Х-47М2 "Кинжал".

По словам экспертов, именно "гиперзвуковой" Х-47М2 "Кинжал" должен был стать для РФ главным козырем в войне против НАТО и позволить прорвать противоракетную оборону.

Первые успешные испытания ракетного комплекса Кинжал Россия провела 1 декабря 2017 года. В феврале-марте 2018 года начались его эксплуатационные военные испытания. Впервые широкой публике о появлении комплекса Кинжал сообщил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Было заявлено, что ракета после сброса в заданной точке дальше летела с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, и маневрируя по всей траектории полета.

Однако он оказался действительно высокоскоростной, но твердотопливной ракетой с далеко не гиперзвуковой скоростью на конечном участке.

ЗРК Patriot успешно сбивает баллистические ракеты "Кинжал" в момент их перехода на сверхзвуковую скорость.

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