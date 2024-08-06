Эксперт рассказал, как может закончиться война в Украине и что будет происходить в ближайшем будущем.

И Украина, и страна-агрессорша Россия создают международные коалиции, поддерживающие их видение прекращения войны.

Обе страны готовятся к переговорам. Такое мнение относительно того, как может закончиться война, высказал руководитель Восточной программы Польского института международных отношений доктор Даниэль Шелиговский.

По мнению эксперта, будет предпринята попытка дипломатического урегулирования войны. И сейчас Украина и Россия готовятся к переговорам, создавая международные коалиции, поддерживающие их видение прекращения войны. По словам Шелиговского, это связано с предстоящими выборами Президента в США и обе стороны ожидают, что в случае победы Дональда Трампа он попытается посадить их за стол переговоров.

Как закончится война на Украине.

Однако, подчеркивает эксперт, Россия не заинтересована в переговорах и создает видимость готовности к ним. Впрочем, и этого может быть достаточно, чтобы Трамп поверил россиянам, что диалог с ними возможен.

Прогнозируя ход переговоров, Шелиговский подчеркнул, что обе стороны заявляют конституционные права на одну и ту же территорию, поэтому компромисс является труднодоступным.

Кроме того, если мирные переговоры и состоятся, они вряд ли остановят войну. По мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием на данный момент является де-факто замороженный конфликт без мирного соглашения. Шелиговский подчеркнул, что такой сценарий лучше для Украины, чем замороженная война с формальным дипломатическим решением.

Как закончится война на Украине.

В том, что начало переговоров с РФ не остановит войну, уверен и аналитик и военнослужащий Виктор Андрусов. По его словам, шансы увидеть российскую делегацию на втором саммите мира очень велики.

«Только вот начало переговоров никоим образом сейчас не повлияет на войну. Дело в том, что для успешных переговоров нужны предпосылки на фронте, а сейчас их по обе стороны нет», - подчеркнул Андрусив.

По словам аналитика, россияне наступают и пытаются убедить мир, что они не заканчиваются, а Украина провела мобилизацию, получила первые F-16 и, скорее всего, в ближайшее время начнет исправлять фронт.

«Поэтому на сегодня я продолжаю утверждать, что условий для необходимости о чем-то договариваться - нет. Я думаю, они возникнут не раньше декабря-января», - высказал мнение эксперт.

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