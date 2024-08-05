Противник підтягує свіжі штурмові загони, ситуація на одному з напрямків дуже складна і важка.

Російські окупаційні війська продовжують просуватися. Згідно із оновлиними даними на онлайн картах Deep State, ворог просунувся в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля та Желанного.

Також повідомляється, що Сили Оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2. Офіційно в Генштабі поки що не коментували цю інформацію.

Аналітики Deep State також констатували, що тривають штурмові дії північніше Желанного. Крім того, ворог має тактичний успіх східніше села і здійснює спробу обійти його.

«Даний маневр ставить під загрозу угрупування Сил Оборони на східному березі річки Вовча», - попередили аналітики.

Крім того, повідомлялося, що ворог вже перебуває на околицях Сергіївки, також штурмують Іванівку та з півдня хочуть обійти Лисичне.

Підкреслювалося, що Сили Оборони посилюють дану ділянку, але у ворога перевага у живій силі. Крім того, росіяни підтягнули свіжі штурмові загони з Очеретиного.

«Очеретине — це головний хаб ворога і його втрата у квітні цього року ще не раз вилізе боком», - підкреслили аналітики.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков на тлі просування ворога на Покровському напрямку прогнозує, що наближається початок боїв за Новоградівку.

«Ворог кидає купу нових підрозділів та свіжих резервів. Перспектива початку боїв за Новогродівку все ближче. Не виключаю, що це може статися набагато швидше, ніж можна подумати», - припустив Мірошніков.

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