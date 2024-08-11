Российские захватчики продолжают наступление, но их силы и средства не безграничны – когда наступление РФ закончится и враг перейдет к обороне.

Оккупанты продолжают наступление, но уже уменьшают географию боевых действий.

Много сил и средств россияне сосредоточили на Покровском направлении и любой ценой будут стремиться выйти на админграницы Донецкой области.

«Они сосредоточтся на том, чтобы, возможно, к концу лета захватить Часов Яр и продвинуться дальше на Покровск. Враг также не покидает и Торецкое направление», – констатировал руководитель Центра военно-правовых исследований, эксперт Александр Мусиенко.

Когда закончится наступление России.

Но, предполагает аналитик, наступление россиян постепенно идет на убыль, количество атак уменьшается.

«... Я не вижу возможностей у оккупантов достичь оперативных или стратегических успехов. Скорее всего, все закончится незначительными тактическими успехами в Донецкой области. На этом их наступление, которое продолжается еще с октября 2023 года, будет иссякать и останавливаться», - считает Мусиенко.

Когда закончится наступление РФ свой прогноз озвучивал и военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, россияне могут свернуть наступательные действия в Харьковской области.

Вероятно, говорит Свитан, еще месяц – полтора до начала осенних дождей враг будет пытаться срезать выступление возле Роботиного в Запорожской области и, возможно, попытаются выдвинуться в сторону Гуляйполя или Великой Новоселки, но "это будут попытки не глобального плана".

Далее, говорит аналитик, оккупнты «высохнут» и перейдут в режим обороны, оставив наступательные действия только на Покровском направлении.

Когда закончится наступление России.

Прогноз относительно того, когда наступление России может закончиться, озвучивали и в Национальной гвардии Украины.

Когда наступление России может закончиться, предполагали и в Национальной гвардии Украины.

«Я думаю, еще месяц-полтора и они не смогут вести активные штурмы на многих направлениях и станут в оборону в любом случае…», - отмечал бригадный генерал Александр Пивненко.

Генерал также отметил необходимость подготовки, развития учебных центров, закупки вооружения, военной техники, производства нашей страной военной техники, дронов, бронетехники, средств ПВО, ПЗРК, боеприпасов.

Отметим, что за июль враг потерял в Украине более 35 тысяч личного состава и огромное количество техники.

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