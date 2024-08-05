Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что получить самолеты F-16 – это одно дело, а вот научить пилотов – другое, поэтому этот процесс нашим партнерам нужно ускорять.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«The Economist написало о том, что Украина сейчас могла получить 10 самолетов, и до конца года должна получить еще 20. Но здесь есть конфуз, потому что The New York Times, тоже авторитетное издание, пишет о том, что самолеты-то могут и быть, но вот пилотов может не хватать, потому что еще не все закончили обучение», – отмечает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, на один самолет должно быть минимум два пилота, то есть если у нас сейчас 10 F-16, то должно быть 20 пилотов, если же к концу года их уже должно быть 30, то надо иметь 60 обученных пилотов. И, конечно, констатирует эксперт, процесс обучения нужно ускорять, и Украина с этим постоянно обращается к нашим западным партнерам.

«Нужно понимать, что пилота нужно научить, и пилот перед тем, как ехать на обучение в Соединенные Штаты, в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, любую страну, где эти учения проходят, должен пройти курс подготовки здесь и теоретический, и практический. И только после этого уже напрямую осваивать самолеты F-16», - объясняет Александр Мусиенко.

По его словам, научить пехотинца, научить управлять какой-то техникой, бронированной машиной, танком – это одно дело, а научить квалифицированного пилота сбивать вражеские ракеты, самолеты, наносить наземные удары – это совсем другое. Ведь авиация, подчеркивает эксперт, – это высокотехнологичный род войск, нуждающийся в соответствующих навыках, а сами самолеты нуждаются и в соответствующем обслуживании.

Как сообщала Politeka, Атаманова сообщила, что сейчас Зеленский пытается выбить лучшие условия для перемирия.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ смогли сбить российский вертолет дроном.





