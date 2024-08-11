После начала полномасштабного военного вторжения тысячи украинских детей были похищены, депортированы в Российскую Федерацию, насильственно усыновлены.

Российские войска, принудительно переселяя украинских детей без их согласия, врут им, что их родители отказываются от них, используют их для пропаганды, создают летние лагеря для украинских сирот и «патриотического воспитания», а также русифицируют их путем усыновления и предоставления гражданства.

На российских сайтах по усыновлению уже даже появились объявления о детях из Украины, которые были похищены.

Согласно официальным данным, Россия могла вывезти из Украины около 200-300 тысяч украинских детей.

«На самом деле масштабы катастрофические. Потому что Украина, конечно, не первая страна, где во время вооруженного конфликта, во время войны агрессор похищает детей. Но если мы говорим о массовости, циничности этих действий, то, видимо, Украина превзошла абсолютно все страны в этом направлении» , - заявляла Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Как Россия похищает украинских детей.

По ее словам, речь идет о 200-300 тысяч детей – точную цифру установить невозможно, ведь часть территорий Украины оккупирована.

Похищение россиянами украинских детей приобрело такой размах, что российские политики и чиновники начали искать их для «усыновления».

"Российские власти начали делать пиарную кампанию, где стало модно украсть украинского ребенка ... Мы начали получать информацию, что представители Государственной думы РФ, правительства, руководители регионального уровня начали искать себе украинского ребенка для так называемого усыновления", - рассказывал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Одним из первых таких случаев является история чиновницы РФ Марии Львовой-Беловой, забравшей в семью мальчика из Мариуполя. Также известно о депутате Госдумы России Сергее Миронове, который забрал двух украинских детей и дал им другие имена. Так Маргарита Прокопенко стала Мариной Мироновой, ребенку также сменили место рождения, свидетельство.

Как Россия похищает украинских детей.

Что касается мальчика Ильи, которого вывезли вместе с Маргаритой – его судьба до конца не выяснена. В ходе обследования в Москве у ребенка обнаружили заболевание.

«Мы предполагаем, что семья Миронова приняла решение от него отказаться, потому что он болен. Но что дальше с мальчиком мы не можем установить… Мы не можем узнать, что с ними случилось и куда его перевезли» , - сообщал Лубинец.

При похищении детей россияне применяют шесть сценариев. По словам Дарьи Герасимчук, родителей ребенка убивают, а его самого вывозят на территорию РФ. Еще один сценарий – забрать ребенка непосредственно из биологической семьи.

Также россияне отделяют детей от их семей во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Создание на оккупированных территориях условий непригодных для жизни, а затем предложения родителям отдать детей на так называемое оздоровление или отдых, из которого никого не возвращают домой – еще один циничный сценарий похищения.

Также россияне перемещают целые специальные заведения, где проживают украинские дети. При этом РФ не позволяет Украине вывезти детей на неоккупированную территорию.

Как Россия угоняет украинских детей.

Также россияне придумали еще один способ похищения украинских детей – путем установления фейкового диагноза. На самом деле здорового ребенка вывозят в РФ или Беларусь, утверждая, что «этот диагноз нуждается в лечении или реабилитации не дома».

Иногда похищенных детей все же удается вернуть. И у каждого из них своя, иногда страшная история пережитой боли, психологического или физического насилия, принуждения.

По состоянию на июнь 2024 года, из тысяч похищенных Россией детей вернуть удалось лишь 800.

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