Експерт розповів, як може закінчитися війна в Україні і що буде відбуватися у найближчому майбутньому.

І Україна, і країна-агресорка Росія створюють міжнародні коаліції, які підтримують їхнє бачення припинення війни.

Обидві країни готуються до переговорів. Таку думку щодо того, як може закінчитися війна висловив керівник Східної програми Польського інституту міжнародних відносин доктор Даніель Шеліговський.

На думку експерта, буде зроблено спробу дипломатичного врегулювання війни. І зараз Україна і Росія готуються до переговорів, створюючи міжнародні коаліції, які підтримують їхнє бачення припинення війни. За словами Шеліговського, це пов’язно з майбутніми виборами Президента у США і обидві сторони очікують, що в разі перемоги Дональда Трампа він спробує посадити їх за стіл переговорів.

Як закінчиться війна в Україні.

Однак, підкреслює експерт, Росія не зацікавлена в переговорах і лише створює видимість готовності до них. Втім і цього може бути достатньо, щоб Трамп повірив росіянам, що діалог із ними можливий.

Прогнозуючи хід переговорів, Шеліговський підкреслив, що обидві сторони заявляють конституційні права на одну й ту саму територію, тож компроміс є важкодосяжним.

Крім того, якщо мирні переговори і відбудуться, вони наврядчи зупинять війну. На погляд експерта, найімовірнішим сценарієм на даний момент є де-факто заморожений конфлікт без мирної угоди. Шеліговський підкреслив, що такий сценарій є кращим для України, ніж заморожена війна з формальним дипломатичним рішенням.

Як закінчиться війна в Україні.

В тому, що початок переговорів з РФ не зупинить війну впевнений і аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів. За його словами, шанси побачити російську делегацію на другому саміті миру дуже великі.

«Тільки-от, початок переговорів ніяким чином зараз не вплине на війну. Справа в тому, що для успішних переговорів потрібні передумови на фронті, а зараз їх з обох боків немає», - підкреслив Андрусів.

За словами аналітика, росіяни наступють і намагаються переконати світ, що вони не закінчуються, а Україна провела мобілізацію, отримала перші F-16 і, скоріше за все, найближчим часом почне виправляти фронт.

«Тому станом на зараз я продовжую стверджувати, що умов для необхідності про щось домовлятись - не має. Я думаю вони виникнуть не раніше грудня-січня», - висловив думку експерт.

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