В Курской области находятся подразделения ВСУ, зашедшие в регион еще 6 августа.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что приостановка продвижения в глубину Курщины произошла из-за расширения площади контроля.

По его словам, сейчас – промежуточный этап спецоперации.

"Я не думаю, что мы ставили цель продвижения вплоть до Москвы... И сам Курск не был нашей целью. Но обще – это промежуточный этап. И это торможение связано с тем, что произошло расширение площади контроля, что требует большего ресурса, а мы не можем преувеличивать тот ресурс, который есть у нас налицо", - считает Коваленко.

Однако Коваленко добавил, что, несмотря на проникновение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области, могут быть возможности для расширения по флангам.

"То есть, на восток или на запад. И соответственно, я даже не удивлюсь, если через некоторое время в Глушковском районе что-то очень интересное произойдет", - сообщил военно-политический обозреватель.

В этом контексте он вспомнил уже умершего одиозного российского политика Владимира Жириновского, радовавшегося вторжению РФ в Украину.

В частности, Коваленко вспомнил умершего одиозного российского политика Жириновского, который поддерживая развязанную диктатором Путиным войну в Украине, сказал: "Я мечтаю, чтобы российские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летнюю форму одежды".

"Не в Индийском океане, но в реке Сейм наши военные "ноги помоют", – заявил Коваленко.

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