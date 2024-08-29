Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что приостановка продвижения в глубину Курщины произошла из-за расширения площади контроля.

По его словам, сейчас – промежуточный этап спецоперации.

"Я не думаю, что мы ставили цель продвижения вплоть до Москвы... И сам Курск не был нашей целью. Но обще – это промежуточный этап. И это торможение связано с тем, что произошло расширение площади контроля, что требует большего ресурса, а мы не можем преувеличивать тот ресурс, который есть у нас налицо", - считает Коваленко.

Однако Коваленко добавил, что, несмотря на проникновение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области, могут быть возможности для расширения по флангам.

война, фронт

"То есть, на восток или на запад. И соответственно, я даже не удивлюсь, если через некоторое время в Глушковском районе что-то очень интересное произойдет", - сообщил военно-политический обозреватель.

В этом контексте он вспомнил уже умершего одиозного российского политика Владимира Жириновского, радовавшегося вторжению РФ в Украину.

В частности, Коваленко вспомнил умершего одиозного российского политика Жириновского, который поддерживая развязанную диктатором Путиным войну в Украине, сказал: "Я мечтаю, чтобы российские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летнюю форму одежды".

"Не в Индийском океане, но в реке Сейм наши военные "ноги помоют", – заявил Коваленко.

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