Военный эксперт рассказал, какая ситуация сейчас на границе с Беларусью, и стоит ли ждать от Лукашенко вооруженной провокации или нападения.

Путин с первых дней широкомасштабного вторжения в Украину требует от Лукашенко вмешательства в войну, а тот пытается опираться, но отчасти выполняет свои "союзнические обязанности".

Об этом полковник запаса ВСУ военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью Ангелине Пичик.

"Партизанское движение "Беларускі Гаюн" – они, кстати, единственные на сегодняшний день, кто обнародовал цифру – они сказали, что на полигоне в 50 километрах от нашей границы находится примерно 1000-1100 военнослужащих. Да, есть там артиллерия, есть танки, есть армейская авиация, вертолетная группа и есть пехота, и силы специальных операций. Но, как говорит наша разведка, уже, что формирования ударных группировок на сегодняшний день не наблюдается", – рассказал Олег Жданов.

Но, по словам военного эксперта, мы вынуждены реагировать на тот политический спектакль, который устроил Лукашенко, на демонстрацию сил и намерений, движение каких-то частей по полигонам с боевой стрельбой или без нее.

"Мы вынуждены держать войска, мы вынуждены проводить мероприятия по наращиванию обороноспособности нашей границы, к сожалению, в результате всех этих политических игр. Но я скажу, что вероятность вооруженной провокации и вооруженного нападения, на мой взгляд, близка к нулю", – отметил Олег Жданов.

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