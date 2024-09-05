Армия россии сосредоточилась на взятии Покровска, но даже если враг добьется успеха на данном направлении, это не станет решающим моментом для общего хода войны.

Такое мнение высказал секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко. В интервью Radio NV он заявил, что боевые действия за город почти неизбежны, но даже потеря Покровска не будет означать, что фронт рухнет.

"Если враг будет дальше так продвигаться, то логично, что в ближайшее время он дойдет до Покровска. Какова будет битва за этот город, еще неизвестно. Но она будет в значительной степени зависеть от ресурсов, которые мы сможем задействовать, и от решений нашего командования", — подчеркнул Костенко.

По его словам, основная задача ВСУ — не допустить россиян в Покровск или сделать их продвижение слишком дорогим.

"Логично, если его не остановят, то через некоторое время бои начнутся уже за сам город. Но даже если это произойдет, это не значит, что фронт рухнет", - добавил Костенко.

Костенко также отметил, что для Кремля стратегической целью остается захват Донецкой и Луганской областей даже ценой потери других территорий, таких как Курск.

"Мы видим, что он даже жертвует Курском, поскольку для него Донецкая и Луганская области важнее", - подчеркнул Костенко.

Эксперт сравнил тактику россиян с катком, который пытается прорвать украинскую оборону на Покровском направлении.

"Если его сейчас остановить, то у него больших резервов нет, чтобы действовать по другим направлениям. Все, что есть, они сосредотачивают здесь", — подчеркнул нардеп.

Костенко выразил надежду, что украинское командование сможет остановить врага на подступах к Покровску. Он также сообщил о данных украинских разведчиков, свидетельствующих, что россияне бросают все силы на захват Донбасса. Это свидетельствует о важности событий в Покровске, как еще одного этапа в большой войне.



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