Война в Украине может закончиться одним из двух способов: либо россия потеряет возможность продолжать военные действия, либо путин больше не будет у власти.

Однако, как пишет Foreign Policy, вариант, где россия исчерпывает свои ресурсы, кажется маловероятным, ведь путин продолжает бросать новых солдат и ресурсы на фронт, а российская армия остается устойчивой.



За два с половиной года войны в Украине стратегия Запада и США остается неизменной: балансировать между поддержкой Украины и наказанием россии, в то же время избегая эскалации. Однако, как пишет Foreign Policy, этот подход базируется на ошибочном условии — что намерения президента рф можно изменить.

По оценкам издания, единственный реальный вариант завершения войны — дождаться, пока путин уйдет. FP предполагает, что он может пойти добровольно, быть устраненным или просто умереть. Только тогда, когда он не будет у власти, можно будет начать процесс постоянного урегулирования конфликта.

До этого момента, по мнению американских аналитиков, США и другие западные партнеры должны сосредоточиться на поддержке Украины, удержании линии фронта и предотвращении дальнейших военных успехов россии. Этот подход может показаться политически неприятным и неудовлетворительным, но он остается "единственным реалистичным вариантом", утверждают эксперты FP.

Российская элита также имеет свои мысли по поводу завершения войны. По данным Foreign Policy, большинство российских чиновников выступают за скорейшее прекращение боевых действий примерно по имеющимся линиям фронта. Они считают, что ни одной территории, которую объявила россия своей в четырех украинских областях, нельзя возвращать. В то же время, часть элиты допускает возврат других территорий, таких как Харьковская область, в обмен на их демилитаризацию.

В издании подытоживают, что единственный жизнеспособный сценарий для Запада и Украины — это "переждать" путина, ведь любые другие варианты окончания войны пока выглядят маловероятными.

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